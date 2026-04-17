Повечето потребители избират козметиката си с доверие, но често остават подведени от „зелени” обещания. Проучване на Асоциация „Активни потребители“ върху 26 марки шампоани разкрива сериозни разминавания между етикетите и реалното съдържание. В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Йоана Стоянова обясни, че основният риск за здравето не е еднократната употреба на даден продукт.

„Оказва се, че основният проблем не е еднократната употреба, а ежедневното излагане в комбинация от различни вещества. Шампоанът е продукт, който се ползва от абсолютно всички, използва се често и има голяма склонност към натрупване в организма”, заяви Стоянова.

Според експерта потребителите често биват подвеждани от визуални трикове върху опаковките. „Има продукти, които използват зелени листа или изображения на билки, за да създадат усещане за натуралност. Но има и печати „Еко”, които производителят сам е решил да постави. Има печати, които наистина се удостоверяват чрез сложни процедури, но има и много такива, които се появяват просто защото дизайнерът ги е сложил на опаковката”, обясни тя. Стоянова даде пример с продукт, който твърди, че е „100% ефективен” въз основа на проучване, което на практика липсва и не е цитирано никъде.

⇒ Веществата, за които трябва да внимаваме

Йоана Стоянова обърна специално внимание на химикалите, които се изписват с неясни за масовия потребител имена.

►Алергени в „парфюма”

►„Вечните химикали”

►Сложни наименования

Тя уточни, че определени вещества са забранени за продукти, които остават върху тялото (като кремове), но все още се разрешават в шампоаните, тъй като те са измивни. „Проблемът е, че има хора, които се къпят всеки ден, и така се получава натрупване”, подчерта експертът.

Стоянова обяви, че Асоциацията вече работи по нов тест, който ще бъде насочен към червилата. „Това е продукт, който остава по тялото ни много по-дълго от шампоана, който се изплаква за 5 минути. Червилото реално го изяждаме, затова съдържанието на вредни вещества в него е още по-притеснително”, заключи тя.

Редактор: Мария Барабашка