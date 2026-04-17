Над 1 милиард тона храна се изхвърля в глобален мащаб годишно, а в Европейския съюз количеството на хранителните отпадъци достига 58 милиона тона за 12 месеца. Тези данни коментира в студиото на NOVA NEWS Елеонора Йосифова от сдружение „За Земята“. Тя посочи, че в България общото количество разхитена храна е 614 000 тона, което се равнява на 94 кг на човек, докато средното за ЕС е 130 кг на човек.

► Къде се генерират хранителните отпадъци в България

Според официалните данни разпределението на изхвърлената храна по сектори у нас е следното:

⇒ Домакинства: 43%

⇒ Хранителна индустрия: 24%

⇒ Ресторанти и кетъринг: 16%

⇒ Търговия: 6%

РАЗХИЩЕНИЕ: Европа с нови мерки срещу изхвърлянето на храна

Йосифова подчерта, че домакинствата са основният източник на разхищение, като често причините са психологически – стремеж към презапасяване около празници, пазаруване на излишни или екзотични продукти под влияние на промоции и приготвяне на твърде големи порции в опит за добро представяне пред гости.

Разхищението на храна води до сериозни щети за околната среда, като около 10% от парниковите емисии в световен мащаб идват именно от биоотпадъците. „Храната не е само храна сама по себе си – в нея е вложена вода, енергия и труд”, отбеляза Йосифова. Когато продуктите се изхвърлят, се губят всички тези ресурси, а гражданите и бизнесът плащат по-високи такси за извозване и обезвреждане на отпадъците в сметищата.

В България се наблюдава и проблем с етикетите „Годно до” и „Най-добър до”, като много потребители изхвърлят продукти веднага след изтичане на срока, без да преценят дали те реално са развалени.

► Възможни решения и превенция

В рамките на разговора бяха очертани няколко практически стъпки за намаляване на хранителните отпадъци:

Планирано пазаруване: Използване на списък и избягване на покупката на повече продукти, отколкото могат да бъдат консумирани.

Правилно съхранение: Замразяване на продуктите навреме или споделяне на излишната храна с колеги и съседи.

Компостиране: Развиване на системи за разделно събиране на биоотпадъци и компостиране на местно и общинско ниво.

Образование: Провеждане на информационни кампании в детските градини и училищата за изграждане на култура на оползотворяване още от ранна възраст.

Редактор: Мария Барабашка