Кола влетя в подлез с магазини в центъра на Шумен. Инцидентът е станал на бул. “Симеон Велики”, а сигнал за него е получен малко след 9:00 тази сутрин.

От полицията посочват, че са се ударили два автомобила, като единият е скъсал мантинелата и е паднал в подлеза. Трима души са транспиртирани в болница. Изпратени са екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.

В магазините са нанесени щети на парапети и охладителна техника.