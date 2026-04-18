Електрически автобус от градския транспорт удари три паркирани автомобила на улица „Панорама“ в Хасково рано тази сутрин. Инцидентът е станал около 7:00 часа в района на закрития плувен басейн.

По първоначална информация автобусът, обслужващ линия №3, е излязъл извън контрол и се е блъснал в спрелите коли. Вследствие на удара автомобилите са се преобърнали, като част от тях са се качили един върху друг.

При произшествието няма пострадали хора. Направената проба за алкохол на водача е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват.

