Електрически автобус от градския транспорт удари три паркирани автомобила на улица „Панорама“ в Хасково рано тази сутрин. Инцидентът е станал около 7:00 часа в района на закрития плувен басейн.

хасково

По първоначална информация автобусът, обслужващ линия №3, е излязъл извън контрол и се е блъснал в спрелите коли. Вследствие на удара автомобилите са се преобърнали, като част от тях са се качили един върху друг.

катастрофа

При произшествието няма пострадали хора. Направената проба за алкохол на водача е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Никола Тунев

Последвайте ни

