Пролетта вече се усеща с пълна сила в източните части на Стара планина – с яркозелени поляни, цъфнали лютичета и свеж въздух край язовир "Георги Трайков" и село Билка. Природата постепенно се събужда, а районът се превръща в привлекателна дестинация за разходки и туризъм.

Маршрутът започва от селото, разположено на източния бряг на река Луда Камчия, и води към върха Коджа кая. Пътеката е маркирана и с дължина около 3 километра, като не е особено стръмна или трудна. В началото преминава през рехава гора, а на места излиза към цветни ливади, преди постепенно да разкрие силуета на върха.

Коджа кая е част от групата на т.нар. „трите каи“ и се издига на 597 метра надморска височина. Макар и сравнително нисък, преходът включва около 400 метра денивелация. На върха има метална кула, от която се открива панорамна гледка към по-полегатите източни дялове на Стара планина.

Вторият връх – Орта кая – е най-предизвикателният за изкачване заради каменистия терен и острите скали. Трите върха могат да бъдат обходени по кръгов маршрут от около 12 километра, който започва и завършва в село Билка.

От билото на Коджа кая се открива впечатляваща гледка към североизток – към скалния феномен Чудните скали, издигащ се над пълноводната река след обилните пролетни валежи. За да се достигне до тях отблизо, е необходимо да се продължи още около 8 километра в посока село Аспарухово.

Скалните образувания често са сравнявани с каменни рицари и приказни кули. Те представляват варовикови конуси и пирамиди, оформени от ерозията в продължение на милиони години, като някои достигат височина до 40–50 метра.

Днес основният път през Айтоския проход преминава по модерни мостове над язовир Цонево, а старото трасе остава встрани. Макар и в по-лошо състояние, то все още позволява на посетителите да се разходят и да преминат през трите тунела в района на Чудните скали – едно от най-впечатляващите природни места в Стара планина.

