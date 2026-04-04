Невероятен подземен лабиринт се крие под село Мусина край Велико Търново. Пропасти и пещери, издълбани от земните сили и предлагащи неповторимо преживяване за авантюристи. Встрани от натоварените туристически маршрути, пред нас е уникален за страната геоложки феномен, често определян като „пътят към долната земя”.



Ако пътуваме към Мусина, няма как да пропуснем снежнобелия силует на паметника на загиналите в Априлското въстание и войните за свобода. Монументът се издига на самия входа на селото, а само на около 300 метра оттам, добре скрити от погледа, се намират Мусинските понори. Ориентир е беседка, зад която сред дърветата земята рязко потъва 25 метра надолу. Слизаме внимателно по хлъзгавите стълби към дъното на пропастта. Знае се, че земята тук е пропаднала назад във времето в тунелите на подземна река.

Чак когато човек започне да се спуска по стълбите надолу идва онази тръпка и усещане, че пропадаш вдън земя. Все пак това са 25 метра дълбочина - горе долу, колкото 8-етажна сграда. На дъното няма кой знае какво да се види, но самото спускане е вълнуващо. Назад в годините хората са се страхували от зловещото виене на въздушните вихри. Някои разказват, че са чували страшни звуци и вероятно по тази причина оприличават пропастите като „вход към долната земя”.

Обратно при паметника в началото на селото тръгваме по приказно красива пътечка към Мусинската пещера – друг известен в района геоложки феномен. Преди това обаче ще се озовем пред буйните потоци на непресъхващата река, идваща от подземните тунели. Водата е с постоянна температура 14 градуса - една от причините римляните да я уловят с изградения тук в началото на новото хилядолетие каптаж. Древното съоръжение е снабдявало с вода близкия римски град Никополис ад Иструм.



Мусинската изворна пещера е дълга близо 400 метра. Някои допускат, че е свързана с понорните пропасти в началото на селото. В недрата ѝ са открити следи от праисторическите хора по тези земи. Разпространена е и легенда за потопена римска колесница със злато. Към днешна дата галериите са дом на многобройна колония прилепи. В пещерата не е препоръчително да се влиза без опитен спелеолог и необходимото оборудване. Можем просто да огледаме входа и първите метри, без да вдигаме шум, за да не плашим прилепите.

Подземните богатства около Мусина са лесно достъпни и не изискват часове уморителни преходи. Особено привлекателни са за хора с приключенски дух и без страх от стръмното спускане към долната земя.