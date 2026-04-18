Споменът за събитията от 1876 година оживява и чрез музика. На 20 април в Националния дворец на културата ще се проведе концертът „Мечтата България”, организиран от Министерството на културата. Участие в него ще вземат музикантите от Симфоничния оркестър и Смесения хор на Българското национално радио, а програмата включва много произведения, които пресъздават българския дух, история и идентичност.

„Концертът ще включва изцяло българска музика, също така и програма с български артисти. Ще чуем изпълнения на едни от най-добрите ни композитори като Марин Големинов, Добри Христов, Парашкев Хаджиев, Панчо Владигеров", сподели генералният директор на БНР Милен Митев.

„Вярвам, че ще бъде наслада за публиката и наистина се радвам, че въпреки нелекия момент, в който се намират нашите музикални състави, те ще имат възможност да излязат пред толкова голяма аудитория. Чрез това участие аз смятам, че те ще покажат по най-добрия възможен начин, със своята музика, със своето изкуство, че те са една неделима част от българската култура и че трябва да ги има", допълни още той.

