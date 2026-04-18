Михаела Филева - част от националната кампания „150 години Априлско въстание”
Концерт на Симфоничния оркестър и Смесения хор на БНР по случай 150 години от Априлското въстание
"Темата на NOVA" в аванс: Непознатите подвизи на героини от Априлското въстание
Спортни новини (18.04.2026 - обедна)
"Нищо лично": Господарят на височините (ВИДЕО)
Тита за новата ѝ песен "Мило мое": Това е една история, разказана по по-красив начин
Журналистът от "24 часа" беше избран за член на изпълнителния комитет на Европейската асоциация на спортните журналисти
Само преди дни журналистът от „24 часа” Найден Тодоров беше избран за член на изпълнителния комитет на Европейската асоциация на спортните журналисти. Той е първият носител на приза Вера Маринова, Тази година неговата редакция отбеляза 35 години от създаването си. За пътя на журналиста в журналистиката днес разказа Найден Тодоров в студиото на „Събуди се”.
"Един от най-правилните избори в моя живот е точно преди 18 години, когато станах част от семейството на „24 часа”, сподели журналистът. Той представи в ефира колекционерския брой на изданието.
Журналистът разказа, че е срещнал съпругата си Даринка Илиева в изданието и двамата имат син Данаил. „Дари и Дани са най-голямото ми постижение”, сподели Тодоров. За своя син допълни, че иска да отрази щастието в очите му, а те да гледат натам, накъдето той си избере. "Ако избере да гледа към спорта, ще съм щастлив", допълни още той. „Синът ни искам да бъде усмихнат и добър човек”, си пожела още журналистът.
Той каза още, че през тези 18 години е имал предложения да работи на други места, но никога не е приемал. „Правил съм правилния избор. Горд съм с колегите, уникален отбор сме в спортния отдел на „24 часа”. Тези хора са мое второ семейство”, сподели още журналистът.
Найден Тодоров е първият, който използва съчетанието „диамантените момичета”, определяйки по този начин българските гимнастички. Той разказа, че момичетата имат татуиран малък диамант на ръката си, а общата им снимка, когато те печелят олимпийски медал в Токио, е едно от най-ценните му притежания.
„Да си подарим щастие, това е посланието, което искам да отправя”, каза още журналистът.
Редактор: Цветина Петрова
