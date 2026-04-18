Само преди дни журналистът от „24 часа” Найден Тодоров беше избран за член на изпълнителния комитет на Европейската асоциация на спортните журналисти. Той е първият носител на приза Вера Маринова, Тази година неговата редакция отбеляза 35 години от създаването си. За пътя на журналиста в журналистиката днес разказа Найден Тодоров в студиото на „Събуди се”.

"Един от най-правилните избори в моя живот е точно преди 18 години, когато станах част от семейството на „24 часа”, сподели журналистът. Той представи в ефира колекционерския брой на изданието.

Журналистът разказа, че е срещнал съпругата си Даринка Илиева в изданието и двамата имат син Данаил. „Дари и Дани са най-голямото ми постижение”, сподели Тодоров. За своя син допълни, че иска да отрази щастието в очите му, а те да гледат натам, накъдето той си избере. "Ако избере да гледа към спорта, ще съм щастлив", допълни още той. „Синът ни искам да бъде усмихнат и добър човек”, си пожела още журналистът.

Той каза още, че през тези 18 години е имал предложения да работи на други места, но никога не е приемал. „Правил съм правилния избор. Горд съм с колегите, уникален отбор сме в спортния отдел на „24 часа”. Тези хора са мое второ семейство”, сподели още журналистът.

Найден Тодоров е първият, който използва съчетанието „диамантените момичета”, определяйки по този начин българските гимнастички. Той разказа, че момичетата имат татуиран малък диамант на ръката си, а общата им снимка, когато те печелят олимпийски медал в Токио, е едно от най-ценните му притежания.

„Да си подарим щастие, това е посланието, което искам да отправя”, каза още журналистът.

