В рибарското селище Ченгене Скеле местните рибари разказват за възлите в живота, изборите, които са правили и кога мрежата е най-тежка.

В далечната 1972 година българският танкер „Лом“ се сблъсква с друг плавателен съд. Следва експлозия и корабът потъва. Сред загиналите е бащата на Димитър Янчев. Морето му го отнело, а той не спрял да го обича.

Няма момент, в който морето го отблъсква след случилото се. „Аз специално не почувствах такова нещо. Може би, защото достатъчно дълго време бях прекарал в него. Не го ли видя поне за няколко дни, липсваме си - и то жестоко“, казва рибарят.

Избира риболова за свое хоби, а после и страст и препитание. „Спомням си първия улов. Беше половин лодка хамсия. Преди беше много трудно, липсваха мрежи, но сега стана по-лесно“, казва той.

Рибари и ценители се събраха на фестивал в Ченгене скеле

Димитър разказва, че днес можеш да избереш да ловиш лесно с новите технологии. „Сега има Джи Пи Ес-и да определиш местоположението си. Ехолоти, с които засичаш рибата и дълбочина. От друга страна известното очарование от това се загуби. Когато чайката забележи някаква риба, почва да се гмурка, морето побелява“, казва той.

Изборът на мрежа е много важен. Трябва да знаеш какво има в морето преди да решиш с коя мрежа да го ловиш. „Ето калканска мрежа. Окото е голямо, защото и рибата е голяма. С километри се пуска в морето и стои с дни, докато я приберат. Най-тежката е празната мрежа. Това го казвам от опит, който са ми предали старите рибари“, споделя той.

Старите рибари го научили да избира със сърцето си. „Всичко трябва да стане, както Бог Нептун каже, и Свети Никола най-вече“, казва още той.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова