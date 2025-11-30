Национален рибен фест събира рибари, производители и преработватели в Културно историческия комплекс Ченгене скеле край Бургас. Целта на фестивала е да се популяризира рибата и рибните продукти.

Идеята е на Министерството на земеделието и храните. Фестивалът ще се провежда в градовете Варна, Бургас и София.