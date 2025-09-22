Снимка: iStock
Временно ще бъде променена организацията на движението в центъра на София
Редица български градове ще подкрепят инициативата на Европейската комисия „Ден без автомобили“. В тази връзка временно ще бъде променена организацията на движението в центъра на София.
Малко преди обяд ще започне велосипедно шествие, което ще премине по основни булеварди, а столичната полиция ще осигури охрана и постове за контрол и регулиране на движението.
Десетки велосипедисти на възраст между 2 и 6 години излязоха на поход
На този фон във Варна ще се проведе фестивал под надслов „Пеша фест". Той има за цел да насърчи спорта, културата и времето , прекарано сред природата.Редактор: Станимира Шикова
