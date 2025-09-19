Десетки велосипедисти на възраст между 2 и 6 години излязоха на поход из софийските улици. Децата призовават за безопасно движение и за внимание към най-малките на пътя. Поводът е Европейската седмица на мобилността.

За поредна година децата и учителите от столичната 23-та детска градина „Здраве” се качват на велосипеди и тротинетки, за да насочат вниманието към проблемите по пътищата и към използването на по-екологични видове транспорт. Към шествието под надслов „Ден без автомобили” се присъединиха и десетки родители. Малките велосипедисти показаха на практика правилата за движение по натоварени улици, както и в близост до пешеходци. Маршрутът на похода беше обезопасен от екипи на „Пътна полиция”.

Редактор: Ина Григорова