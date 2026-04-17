Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните унищожиха 366 кг негодно месо и месни продукти в Луковит. Стоката, открита в склад за търговия на едро, е била с изтекъл срок на годност, без задължителната идентификационна маркировка и без документи за произход.

При мащабната проверка са запечатани и три минусови хладилни камери, в които са намерени други 460 кг свински джолан. Месото е под възбрана заради разминаване между данните на опаковката и търговските документи. На доставчика на месото в Пловдив е извършена насрещна проверка, която е потвърдила техническа грешка при изписването на срока на годност.

Проверяващите са установили и друго сериозно нарушение – в склада нерегламентирано са поставяни етикети на български език върху индивидуалните опаковки на храните. За това нарушение на фирмата ще бъде съставен акт.

Списъкът с пропуски в обекта в Луковит се допълва и от липсата на задължителната система за управление на безопасността на храните. Операторът не е представил и записи за нейното водене. Освен това складът нямал договор с лицензирана фирма за унищожаване на странични животински продукти, нито доказателства, че такива са предавани досега.

Дейността на склада е временно спряна. Той ще може да отвори отново, а възбраненото месо ще бъде освободено едва след като всички нарушения бъдат отстранени и се представят изрядни документи.

