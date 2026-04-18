В Деня за размисъл облачността ще остане променлива с кратки валежи от дъжд. Тук-там около и след обяд ще се оформят гръмотевични процеси с риск от градушка. С изключение на някои райони в Дунавската равнина, ще е ветровито с прохладни временно силни пориви на северен вятър. В най-топлите часове температурите ще се движат между 15 и 20 градуса.



На Томина неделя по време на предсрочните парламентарни избори ще е преобладаващо слънчево с временни увеличения на облачността. Валежите ще са с локален характер и в незначителни количества по планините и на изолирани места в Източна България. Вятърът – осезаемо по-слаб спрямо съботните пориви. Дневните температури – с леки регионални колебания, почти без промяна.



Седмицата след изборите ще е с динамично пролетно време, резултат от преминаването на серия смущения и нахлуващ студен въздух. След приветлива сутрин в понеделник, облачността бързо ще се увеличи с валежи в хода на деня на повече места в Южна и Източна България. Запазва се опасността от градушки.



Във вторник и сряда страната ни ще попадне в обхвата на студен фронт с усилване на вятъра от Запад-Северозапад – ще има чести валежи от дъжд, в някои райони временно интензивни и с гръмотевици.



През втората половина на седмицата ще захладнее. В студените часове на четвъртък и петък има вероятност да падне неустойчив пролетен сняг на надморска височина под 1500 метра. Задържане на снежна покривка е възможна в планините.



Температурите в хода на седмицата ще са по-високи в началото – между 15 и 20 градуса, но ще се понижат към сряда-четвъртък до дневен интервал от 10 до 15 градуса.