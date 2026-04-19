Кои са новите и различни спортове, които все по-често намират място в ежедневието ни и се превръщат в част от здравословния ни и активен ритъм на живот? "Дойче Веле" разказва за някои от тях.

Кортове за падел се появяват из цяла Германия. Паделът е смесица от тенис и скуош, играна в стъклени стени, които също са част от играта. За разлика от скуоша, играчите стоят един срещу друг от двете страни на корта.

Зародил се в Мексико, паделът става популярен в Испания. Доста е подобен на тениса. Ракетата е малко по-малка и по-тежка от тенис ракетата и има дупки. Топките също са с по-ниско налягане от тенис топките, което прави играта малко по-бавна.

