Държавният глава Илияна Йотова удостои с висши държавни отличия дейци на науката и образованието, съобщават от пресцентъра на Президентството. На церемонията президентът заяви, че хората на науката и интелектуалната мисъл на България трябва да имат по-силен глас, в който да се вслушват политиците и институциите. Йотова посочи, че постигнатото от нашите учени е ценно богатство, което трябва да послужи за практическите решения.

За заслуги в областта на науката и технологиите беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие акад. Чавдар Руменин. Президентът удостои проф. д-р Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за принос в развитието на медицинската наука и практика, а за заслуги за образованието и науката проф. Георги Тодоров беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

На тържественото награждаване в Гербовата зала присъстваха министърът на образованието и науката Сергей Игнатов, чл.-кор. Евдокия Пашева - заместник-председател на БАН, ректорът на Технически университет - София проф. д-р Георги Венков, учени и близки на наградените.

В приветствието си на церемонията Йотова изтъкна, че за да се развива успешно България, трябва да се отдаде достойно внимание на мъдростта и достиженията на своя интелектуален елит, пожънал не само национална, но и световна слава.

Президентът посочи, че макар акад. Руменин, проф. д-р Узунова и проф. Тодоров да имат различни научни търсения, тях ги обвързва любовта към науката и най-вече към хората. „А ние, човешки същества, имаме голяма нужда да почувстваме любовта към хората в размирния свят“, заяви Илияна Йотова. По думите ѝ, за обществото и особено за младите хора е важно посланието на учените, че бъдещето на планетата не принадлежи на оръжията, а на науката.

„Проф. д-р Йорданка Узунова въведе нови методи в областта на медицината, диагностиката и оперативната дейност, които спасяват хора и ги карат да се чувстват пълноценни. Легенда е нейното име и сред студентите благодарение на начина, по който ги заразявате в любовта към науката“, заяви Илияна Йотова, награждавайки проф. д-р Узунова.

За проф. Георги Тодоров Илияна Йотова посочи, че с постигнатото от него в науката и практиката доказва как научните достижения се превръщат в практически знания, насочени към развитието на индустрията и икономиката. „Вие опровергавате всички, които казват, че да правиш наука в университет, означава да я затвориш в аудиториите и кабинетите на висшето училище“, каза президентът.

От името на наградените акад. Чавдар Руменин изрази признателност, че българската държава е оценила „скромните усилия“ на тримата учени. „Да се занимаваш с наука е особено състояние на духа. Това е божията промисъл. От все сърце Ви благодарим и се надяваме и в бъдеще да можем да постигнем още по-интересни и творчески резултати“, заяви акад. Руменин в словото си.

