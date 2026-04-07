Вестник „24 часа“ и изданията от групата му започнаха да излизат в началото след промените и запечатаха върху своите страници най-големите вълнения, мечти, очаквания и надежди на българите. „Медията беше една от първите, които изгради успешно моста от хартията към дигиталното пространство, а многобройните инициативи на платформата показват осъзнатата им обществена роля”, каза държавният глава Илияна Йотова, като удостои медийната платформа „24 часа“ с Почетния знак на президента.

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ВИЖТЕ ТУК

Отличието се връчва за приноса на медийната платформа за развитието на българската журналистика и за общественозначимите й каузи и е по повод 35 години от създаването на печатното издание.

Почетния знак получи издателят на вестника и дългогодишен главен редактор Венелина Гочева, а церемонията в Гербовата зала събра журналистите от екипа на медията.

Снимка: Пресцентър Президентство

В приветствието си президентът Йотова заяви, че днешната церемония е знак на уважение към всички, които 35 години със своя почерк са оформили облика на „24 часа“ и многобройните му издания и формати. „Това са хора, които избраха за своя професия да ни разказват света с думи и с образи и всеки ден да острят перото. Те са коректив на власти и умеят не само да бъдат регистратори на събития, но и могат нещо много рядко – да говорят за бъдещето”, заяви държавният глава.

Венелина Гочева сърдечно благодари на президента за отличието, както и на целия екип на медийната платформа. Тя предаде Почетния знак на създателя на вестник „24 часа“ Валери Найденов в израз на уважение и признателност.

Плакет „Достойните българи“ получи президентът Йотова в знак на благодарност, че по нейна идея е започнала инициативата на „24 часа“. Екипът на медията беше изготвил и колаж със заглавия, свързани с Илияна Йотова през годините.

Редактор: Петър Иванов