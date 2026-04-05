"Да има повече светлина и надежда в дните ни", написа президентът Илияна Йотова в официалната си страница във Facebook по повод Цветница. Тя честити празника и поздрави с имения им ден всички, които го честват днес.

Йотова поздрави също всички сънародници католици и арменци, които днес отбелязват Възкресение Христово. "Да пребъдат вярата в доброто и разбирателството помежду ни", пише още президентът.

Цветница е!

Днес е последната неделя от Великия пост, наричана Вход Господен в Йерусалим или Вайя (от гръцки - Връбница) и Цветница. В този ден честваме тържественото влизане на Иисус Христос в Йерусалим няколко дни преди страданията и кръстната Му смърт.

