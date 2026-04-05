Православната църква чества празника Вход Господен в Йерусалим, известен още като Цветница. По този повод в храмовете и манастирите в страната бяха отслужени тържествени богослужения. С настъпването на Цветница започва и подготовката за Страстната седмица.

На Цветница в църквите се благославят върбови клонки, след което се раздават на вярващите и всеки ги отнася до дома си за здраве. Пак за здраве се окичват с върбови клонки портите и се сплита венче от осветената в църквата върба. Върбовите клонки символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос.

Според евангелистите Христос пристига в града, яздейки магаре. Вярващите го посрещат, като разстилат пред него дрехите си и маслинови клонки. След като възкресил престоялия четири дни в гроба Лазар, брат на сестрите Марта и Мария, Иисус Христос тръгнал за Йерусалим. Когато наближил града с придружаващите го ученици и стигнали до Витфагия, той пратил двама от тях да отидат в селото и да му доведат вързаната в началото на селото ослица и с нея осле, а ако някой ги попита защо правят това, да кажат, че е потребно на Господ.

Като разбрали, че ослицата е за Христос, никой не им попречил. Той я възседнал и така влязъл тържествено в Йерусалим. Вестта за възкресението на Лазар вече го изпреварила и хиляден народ тръгнал към Витания, за да го посрещне. Народът, виждайки в Иисус Христос Спасителя, възторжено размахвал палмови клонки и хвърлял цветя пред нозете му.

Фарисеите пък наредили на Христос да забрани на народа да ликува, на което Той отвърнал: "Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат". Шествието продължило и от височината на Еленското възвишение до храма.

Христос изгонил оттам събралите се в двора му продавачи и купувачи на разни стоки и извършил множество изцеления на болни и недъгави хора. За църковния празник, който според църковния календар се пада в 6-та Неделя на Великия пост - Връбница или Цветница - се разрешава риба.

Патриарх Даниил оглави празничната литургия в катедралата „Св. Александър Невски”. Той припомни евангелието от преди кръстната смърт на Исус. „Вижте колко е изменчива човешката природа. Когато Бог не постъпва така, както ние мислим, че трябва да постъпва, нашият възторг и приветствие се сменят в съвсем противоположни чувства. Само една седмица по-късно народът с други възгласи се обръща към него с „Разпни го!”. Нека поднесем вяра и вярност, а не своите разбирания да приспособяваме към Бога”, каза патриархът.

► „Кумичене“

В Монтанско на Цветница беше спазен един от най-колоритните местни обичаи – ритуалът „Кумичене“, който вече повече от 40 години събира жители и гости на Крапчене. Традицията се изпълнява от млади момичета, които ден по-рано са участвали в лазаруването. В празничния ден те се събират край реката, носят обредни хлябове и започват ритуала. Както повелява обичаят, от хляба се отчупват залъци, които се пускат по течението на водата.

„Чийто залък излезе три пъти първи, тя става кумица – на почит и уважение“, разказа Атанаска Луканова. Избраната кумица повежда дружките си към дома си, където ги посреща с традиционна храна, а празникът продължава с песни, хора и веселие.

Тази година обичаят беше допълнен и от още едно важно събитие – в селото се състоя първото кръщене, откакто има действаща църква.

Имен ден празнуват всички, които носят имена, произлизащи от названия на растения: Ангел(ина), Биляна, Божура, Виолета, Върба, Върбан, Върбинка, Гергин(а), Гроздан(к)а, Далия, Дафина, Делия, Делян(а), Дилян(а), Димитър-другото име на Богородичката е Димитровче, Динка, Детелин(а), Елица - идва от Ела, Жасмина, Здравка, Здравко, Зюмбюл(ка), Ива, Иглика, Калин(а), Камелия, Карамфил(к)а, Китка, Латинка, Лили, Лила, Лилия, Лиляна, Лора, Лозан, Лозенка, Люлина, Маргарита, Магнолия, Малина, Нева, Неви, Невен(а),Незабравка, Петуния, Ралица, Роза, Росен, Росица, Смилян(а), Теменуга, Теменужка, Трендафил(ка), Фидан(к), Ангел(ина), Цвета, Цветан(а), Цветанка, Цветелин(а), Цветомир(а), Цветослав(а), Цвятко, Череша, Явор(а), Ягода, Ясен(а), Ясмина и много други имена.

