Прокуратурата проверява служебния премиер, министри и главния секретар на МВР. Това съобщи Андрей Гюров във видео във Facebook, като подчерта, че това не плаши кабинета.

Те са по сигнали от жълти медии, твърди министър-председателят. „Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. Аз питам кой го разпореди, защо сега и какво иска да постигне”, пише Гюров.

„През последния месец видяхме две Българии. Едната – на брокерите, на списъците, на пачките в поясите, България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд. Другата България – на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали и отказаха да се продадат”, добавя във видеото служебният премиер.

Гюров подчерта, че подадените сигнали на тези избори са с 250% повече от минали кампании. По думите му 40 човека с имунитет са дадени на прокурор заради търговия с вот.

От прокуратурата съобщиха за NOVA, че са длъжни да извършат проверка по подадени сигнали, съгласно закона.

