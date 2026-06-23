Снимка: БГНЕС
Шоуто беше записвано за предстоящия филм от турнето Run For Your Lives
Концертът на Iron Maiden в Париж беше прекъснат заради спиране на тока, което продължи един час. Той се проведе в La Défense Arena и беше записван за предстоящия филм на Maiden от турнето Run For Your Lives.
Преди шоуто феновете бяха уведомени, че не могат да използват телефоните си по време на концерта, за да се осигури „оптимално изживяване при гледане“ на филма. Това, което групата и екипът ѝ обаче не очакваха, беше масово прекъсване на електрозахранването.
Panne de courant ( dans le quartier de la Défense),, concert tronqué ( manque 3 morceaux dont aces high et fear of thé dark) parce que l'@Accor_Arena n'a pas d'autorisation au delà de 23h30 et Bruce Dickinson qui ne cache pas sa colère en expliquant qu'il préfère Bercy. pic.twitter.com/RkweeJRG8f— Éric Bothorel #FluctuatNecMergitur (@ebothorel) June 22, 2026
Инцидентът се случи, докато Iron Maiden изпълняваха сингъла си от 1984 г. „2 Minutes to Midnight“, която е част от албума Powerslave.
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За радост на феновете екипът включи резервни генератори. Те обаче успяха да осигурят електричество само за осветлението в залата.
Les plombs sautent à Nanterre en plein concert d’Iron Maiden 😬😬😬 pic.twitter.com/EjM1uqWcT0— Pierre Le Texier (@pierre_lt) June 22, 2026
Оказва се, че проблемът с тока е бил част от по-голямо прекъсване на електрозахранването, засегнало квартала на арената и отнел много време за отстраняване.
На 26 май легендарната банда изнесе концерт и в София.Редактор: Цветина Петрова
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