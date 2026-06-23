Шоуто беше записвано за предстоящия филм от турнето Run For Your Lives

Концертът на Iron Maiden в Париж беше прекъснат заради спиране на тока, което продължи един час. Той се проведе в La Défense Arena и беше записван за предстоящия филм на Maiden от турнето Run For Your Lives.

Преди шоуто феновете бяха уведомени, че не могат да използват телефоните си по време на концерта, за да се осигури „оптимално изживяване при гледане“ на филма. Това, което групата и екипът ѝ обаче не очакваха, беше масово прекъсване на електрозахранването.

Инцидентът се случи, докато Iron Maiden изпълняваха сингъла си от 1984 г. „2 Minutes to Midnight“, която е част от албума Powerslave.

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За радост на феновете екипът включи резервни генератори. Те обаче успяха да осигурят електричество само за осветлението в залата. 

Оказва се, че проблемът с тока е бил част от по-голямо прекъсване на електрозахранването, засегнало квартала на арената и отнел много време за отстраняване.

На 26 май легендарната банда изнесе концерт и в София.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Ultimate classic rock

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