Подобрени рекорди, неповторима голмайсторска надпревара и викингска страст изпълниха поредния ден на световното първенство по футбол. Звездата на аржентина Лионел Меси стана футболистът с най-много голове в историята на световните футболни финали, а Меси манията завладя всички и стана причина лео да бъде наречен Господар на света.

Еуфорията от поредния покорен от Меси връх окрили и най-старите, и най-младите. В рамките на няколко секунди камерите уловиха първо 100-годишна фенка на зведата, а впоследствие и бебе да ликуват след второто попадение на звездата срещу Австрия. Точно 40 години след като Диего Марадона отбеляза двете вероятно най-емблематични попадения в историята на Световните първенства - Божията ръка и Гола на века с срещу Англия, Меси също бе точен на два пъти, за да влезе в историята. Така два дена преди 39-ия си рожден ден легендарната десетка успя да подобри редица рекорди, а пресата по света му се поклони.

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Мондиал 2026: Лионел Меси стана най-резултатният футболист на първенството

„Най-добрият в историята” написа каталунският „Спорт”. „Аржентина е Меси”, допълни „Гадзета дело спорт” и добави, че няма друг като капитана на Албиселесте. Френският „Екип” излезе с огромна снимка на Лео на първата си страница и заглавието „Господар на света“. Часове след Меси, Килиан Мбапе отвърна на аржентинеца с нови два гола за победата с 3:0 над Ирак. Срещата остава в историята, като най-дълго продължилата. Сблъсъкът бе прекъснат за 131 минути на полувремето, заради гръмотевична буря над стадиона във Филаделфия.

След повече от 2 часа чакане, мачът бе подновен, а Мбапе освен с головете си, показа отново защо феновете го смятат и за диктатор, като се скара на персонала почистващ терена от насъбралата се вода. Мбапе вече е втори в списъка с голмайсторите в историята с 16 гола от 16 мача.

Снимка: Getty Images

Меси стана голмайстор №1 в историята на всички световни първенства

Петлите си осигуриха класиране напред, заедно с Норвегия, която победи 3:2 Сенегал. Нови два гола за викингите вкара Ерлинг Холанд, който вече има 4 гола в 2 мача на световно първенство. Потопени в радостта от успеха, норвежките футболисти отпразнуваха заедно със своите фенове по начин, станал вече изключително популярен. Под ритъма на барабана бит от капитана Йодегор, викингите отплаваха към елиминациите на Мондиал 2026.

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Редактор: Цветина Петрова