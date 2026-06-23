Познат на зрителите като част от екипа зад камерите на NOVA, операторът Цветелин Наков направи крачка към друга своя голяма страст – музиката. В предаването „На кафе“ той представи официално новата си песен „Маските падат“, чиято премиера се състоя ден по-рано.

Наков призна, че макар да е свикнал да работи зад камерата, появата пред нея продължава да носи различен заряд и вълнение. По думите му обаче сред колегите и приятелите от екипа се чувства като у дома си.

Централната тема в песента е свалянето на маските, които хората често носят в ежедневието си. Според изпълнителя всеки човек в даден момент изгражда защитна фасада – било заради стрес, житейски обстоятелства или желание да бъде възприет по определен начин от околните.

„Чрез текста призовавам хората да бъдат себе си. Когато сме истински, сме и по-добри, и по-честни към себе си и към другите“, сподели Наков.

Оператор на NOVA издаде песен по текст на Дамян Дамянов

Той допълни, че най-искрените моменти често настъпват в края на деня, когато хората се приберат у дома и останат насаме със себе си, далеч от ролите и очакванията на заобикалящия ги свят.

Зад песента стои екип от добре познати имена в музикалните среди. Текстът е дело на Явор Кирин, а музиката и аранжиментът са създадени от Светослав Лобошки. Записът е реализиран в студиото на Петър Алексиев, а специално участие с вокали има певицата Палома, която допринася за цялостното звучене на композицията.

Видеоклипът към „Маските падат“ също е създаден с помощта на колеги и приятели на Наков. По реализацията му той работи заедно с операторите Цветомир Петков и Климент Христов. Снимките са проведени в студио, а самият Цветелин Наков поема и режисурата на проекта.

По думите му работата по клипа не е била възприемана като задължение, а като творчески процес, изпълнен с добро настроение и приятелска атмосфера.

Музиката е детска мечта за Цветелин Наков, която той решава да преследва по-сериозно преди няколко години. След лично житейско преживяване, за което предпочита да не говори подробно, той взема решение да опита да реализира музикалните си идеи.

„Нищо не губя. Мога само да спечеля хубави емоции“, казва Наков.

Редактор: Цветина Петкова