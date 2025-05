Те отново са тук – Хари, Рон и Хърмаяни – готови за поредица от приключения и невероятни магии в „Хогуортс”. След като обяви кастинг за главните роли през есента, HBO избра своите нови трима малки магьосници, които ще участват в телевизионния сериал, създаден по поредицата на Джоан Роулинг.

Доминик Маклафлин ще изиграе ролята на Хари Потър, Арабела Стантън ще бъде Хърмаяни Грейнджър, а Аластър Стоут – Рон Уизли. Това са фаворитите, които успяха да се преборят сред общо 30 000 актьори, готови да се впуснат в предизвикателството.

Официално: HBO обяви актьорите, които ще станат част от магичния свят на "Хогуортс" (СНИМКИ)

„След изключителен подбор, воден от кастинг директорите Луси Бивън и Емили Брокман, с радост съобщаваме, че намерихме нашите Хари, Хърмаяни и Рон. Талантът на тези трима уникални актьори е впечатляващ и нямаме търпение светът да стане свидетел на тяхната магия на екрана. Благодарим на десетките хиляди деца, които се явиха на прослушванията. Беше истинско удоволствие да открием толкова много млади таланти“, заявиха шоурънърът Франческа Гарднър и изпълнителният продуцент и режисьор Марк Майлод в официално изявление.

Ролите в „Хари Потър“ изстреляха Даниел Радклиф, Ема Уотсън и Рупърт Гринт към световна слава още докато бяха деца. След техните брилянтни роли, които станаха част от живота на милиони деца и тийнейджъри по цял свят, очакванията към новото трио Маклафлин, Стантън и Стоут са големи.

Маклафлин е участвал в „Grow“, Стантън е играла Матилда в „Matilda: The Musical“ на Уест Енд от 2023 до 2024 г. За Стоут „Хари Потър“ ще бъде първата голяма роля.

The cast of HBO’s ‘HARRY POTTER’ series:



• Dominic McLaughlin as Harry Potter

• Arabella Stanton as Hermione Granger

• Alastair Stout as Ron Weasley

• John Lithgow as Albus Dumbledore

• Paapa Essiedu as Severus Snape

• Nick Frost as Hagrid

• Janet McTeer as Minerva… pic.twitter.com/6S4J0pe8AV