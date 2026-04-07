Недекларирани 400 грама златни кюлчета и над 830 грама златни накити задържаха митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" при две отделни проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната ни от Турция.

При един от случаите на 3 април на пункта пристигнал лек автомобил с чужда регистрация, управляван от нидерландска гражданка. Всички пътници заявили пред митническите служители, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска автомобилът бил селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия са открити две малки текстилни торбички. В едната са установени 6 кюлчета, а в другата - 16 гривни, всички от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза кюлчетата са от 24-каратово злато с тегло 400 грама на стойност 51 860 евро, а гривните - от 22-каратово злато с общо тегло 320,40 грама на стойност 48 060 евро. Недекларираните златни кюлчета и гривни са задържани.

Снимка: Агенция "Митници"

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 33-годишната гражданка на Кралство Нидерландия е привлечена към наказателна отговорност. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари" в размер на 3000 евро.

Другият случай, при който са открити недекларирани златни накити, е от 31 март. Тогава при проверка на автобус с чужда регистрация, в който пътували 18 пътници от Турция през България за Румъния, са открити изделия от 22-, 21- и 14-каратово злато. Намерени са още 25 златни гривни с общо тегло 256,30 грама на стойност 30 360,98 евро и кутия с 261 грама пръстени, медальони, обеци, гривни и колие на обща стойност 31 130,90 евро. На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.

Редактор: Никола Тунев