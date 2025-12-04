Земетресение с магнитуд 6 беше регистрирано в северозападната китайска провинция Синцзян, който граничи с Киргизстан. Това предаде "Ройтерс" като се позова на Китайския център по земетресения (CENC).

Трусът е регистриран в 15:44 ч. местно време (09:44 по българско време). Епицентърът му е бил в района на окръг Акчи на дълбочина от 10 км.

Силен трус разлюля Чили

Трус удари Китай, епицентърът му е до основния естествен воден път на север

Редактор: Станимира Шикова