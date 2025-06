Земетресение с магнитуд 6,6 беше регистрирано по крайбрежието на Чили, предаде "Ройтерс", като се позова на Германския изследователски център по геонауки (GFZ). По данни на центъра трусът е станал на дълбочина 104 км.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 117 km NW of #Copiapó (#Chile) || 4 min ago (local time 13:15:02). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/EkQU2CI4dp