Бяха раздадени награди в цели 10 категории
В края на годината спазихме традицията и отличихме най-добрите в нашия екип. Наградите бяха определени с тайно гласуване в десет категории за колегите, които през тази година се отличиха със своята работа. Нюзрумът определи Методи Владимиров за продуцент на годината.
Сред репортерите отличието взе Стоян Нешев.
Водещ на годината е лицето на „Събуди се” Марина Цекова.
Вероника Димитрова взе награда за рубриката си „По следите”.
Антон Чавдаров получи отличието за кореспондент на 2025-а.
Сафуан Ал Кюрди стана пръв сред операторите.
Монтажист на годината е Даниел Георгиев.
Призът за уеб редактор отиде при Цветина Петкова.
Изгряваща звезда стана Ерик Борозенков.
Кристиян Симеонов пък е графичен дизайнер на годината.
Редактор: Калина Петкова
