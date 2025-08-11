Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен младеж, обвинен в нападение с нож над мъж в столицата. На 11 август наблюдаващият прокурор внесе в Софийския районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Атаката е извършена на 2 август вечерта пред денонощен магазин. Според разследващите обвиняемият нанесъл удар с нож в гърдите на пострадалия, причинявайки му средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, което предвижда наказание „лишаване от свобода“. Заподозреният е осъждан и е задържан за срок до 72 часа поради опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Редактор: Мария Барабашка