Обилният снеговалеж и поледицата, които рано тази сутрин сковаха районите на Смолян, Пловдив и Пазарджик, предизвикаха серия от инциденти.

Заради снегонавяванията и почистването се наложи временно да бъдат затворени проходите Рожен, Превала, Печинско, пътят Батак - Доспат и старопланинският проход Троян - Кърнаре.

Около 06:20 тази сутрин автобус, превозващ работници, се вряза в спирка в пловдивското село Скутаре и отнесе металната конструкция на пътя. По чудо няма пострадали хора. Рейсът е избягал от мястото на инцидента.

„По сведения на очевидец, автобус, голям, бял, е спрял, качил е пътници и при тръгването нещо се случва. Може би е поднесло, завлякло е спирката и тя беше изнесена на пътното платно”, обясни кметът на Скутаре Катя Тодорова.

Часове по-късно на мястото се появиха собственикът на транспортната фирма и шофьорът.



Пред полицаите обясниха, че участъкът сутрин е бил заледен и автобусът е поднесъл.

За състоянието на пътя потвърди и друг водач. „Не, не беше опесъчено. Където са минавали колите, беше много леко разкашкано. Аз минах в 07:00 часа сутринта”, разказа Пламен Тодоров.

В Пазарджишко два леки автомобила и микробус излязоха от пътното платно и се обърнаха в канавката тази сутрин. Инцидентите са станали в участъка между село Бошуля и Пазарджик. Гневни шофьори в социалните мрежи коментираха, че пътят е бил неопесъчен. Проблеми е имало и в Карловско.



Проходът Троян- Кърнаре вече е почистен, но е въведено ограничение за преминаване на тежкотоварните камиони. По целия проход има много паднали камъни.