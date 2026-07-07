Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци. Това съобщи рано във вторник сутринта Британската агенция за морски търговски операции, цитирана от „Ройтерс”.

От агенцията добавят, че засега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара.

След сключеното споразумение САЩ-Иран: Френски танкер премина през Ормузкия проток

След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март.

Вашингтон отговори със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Въпреки това корабният трафик през протока остава ограничен, посочва ДПА.

Редактор: Мария Барабашка