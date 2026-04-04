На 4 април празнуват специалистите от една сравнително млада наука за България – психологията. Ако преди десетилетия хората са разчитали основно на близки и приятели при житейски трудности, днес все повече се обръщат към професионалисти, които се грижат за психичното здраве и емоционалното благополучие.

Какво включва дейността на психолозите, кога трябва да потърсим помощ и има ли рецепта срещу стреса коментира психологът и психотерапевт д-р Любомир Драганов в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Д-р Драганов е защитил докторска дисертация в БАН, посветена на начина, по който хората преживяват и запомнят несправедливи събития, и е част от екипа на болница „Лозенец”.

По думите му изборът на професията не е случаен. „Първо заради любопитство. Когато стигнах до възрастта, в която трябваше да избирам, си казах, че това е най-интересното и може би най-смисленото нещо, с което мога да се занимавам”, сподели той.

Един от най-честите въпроси е каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър. Според специалиста, тя е съществена. „Психологията е наука за човешката душа. Това е много широко поле. Има различни видове психолози, като социални, организационни, криминални. Психотерапията е по-скоро приложната част. Там помагаме на хората да се справят с трудни преживявания, повтарящи се модели и страдания. А психиатрията е медицинска специалност”, обясни д-р Драганов.

Кога и към кого да се обърнем?

По думите на д-р Драганов, ако е необходимо, специалистът може да насочи пациента към психиатър. „Психотерапията обикновено е по-дълъг процес. Подходяща е, когато имаме повтарящи се теми в живота си – неща, които искаме да променим или преодолеем. Когато човек отиде при психотерапевт, той може да прецени и да каже дали има нужда от психиатър”, каза той.

Д-р Драганов коментира още и психичното състояние на българите. „Не мисля, че сме по-зле от други народи. Българинът е доста адаптивен и психически устойчив. Имаме силна връзка със семейството и близкия кръг, което е важен ресурс за справяне”, отбеляза той.

Според него именно тези връзки помагат на хората да преминават през трудни периоди, докато в други общества самотата се превръща в сериозен проблем.

Редактор: Ивайла Маринова