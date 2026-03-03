-
Спортни новини (03.03.2026 - късна)
-
Загадките в биографиите на Христо Ботев и Васил Левски
-
Историк: Разделя ни съвременната интерпретация, а не самата история
-
Мирела Иванова: Нека 3 март бъде пример за това, че можем да работим заедно за България
-
Бони Петрунова: Хората днес не могат да си представят какво е да чакаш Освобождението 500 години
-
„Пресечна точка”: За свободата, почитта към героите и евакуацията на българи от Близкия изток
Най-често перфекционистите са хора, които са били отхвърляни като деца
Как се постига личностно удовлетворение? Как да бъдем по-малко критични към себе си? Струва ли си да успяваме на всяка цена? Крайният перфекционизъм може да разруши идентичността ни и да доведе до депресивни състояния - затова от ключова важност е той да бъде осъзнат и овладян навреме. Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира психологът и автор д-р Огнян Димов, който представя новата си книга „Перфекционизъм”.
По думите му перфекционизмът е болестта на съвременните успяващи хора, които са амбициозни, имат качества, успели са в живота, но в зряла възраст не намират начин да пуснат контрола.
Книга дава съвети как да общуваме с децата ни
„Това са хора, които в един момент се концентрират само и единствено върху желанието си да успеят професионално и социално на всяка цена и загърбват своите лични потребности. Тук се отключват депресивните състояния, защоти тези хора имат успех в професията, но за сметката на радостта и личното щастие”, каза д-р Димов.
Той обясни, че всичко тръгва от един неразрешен личностен конфликт от детството. По думите му най-често перфекционистите са хора, които са били подтискани, неразбрани и отхвърляни като деца. С течение на времето те развиват компенсация в себе си, която вътрешно им нашепва, че нямат право на провал и трябва да успеят на всяка цена.
„Това състояние се лекува със сериозна терапевтична работа и с желанието на човек да си помогне, да обърне повече внимание на начина, по който общува и се свързва с близките си. Това е състояние, което ни напомня, че сме преминали граници на нашите възможности”, добави той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни