Как се постига личностно удовлетворение? Как да бъдем по-малко критични към себе си? Струва ли си да успяваме на всяка цена? Крайният перфекционизъм може да разруши идентичността ни и да доведе до депресивни състояния - затова от ключова важност е той да бъде осъзнат и овладян навреме. Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира психологът и автор д-р Огнян Димов, който представя новата си книга „Перфекционизъм”.

По думите му перфекционизмът е болестта на съвременните успяващи хора, които са амбициозни, имат качества, успели са в живота, но в зряла възраст не намират начин да пуснат контрола.

Книга дава съвети как да общуваме с децата ни

„Това са хора, които в един момент се концентрират само и единствено върху желанието си да успеят професионално и социално на всяка цена и загърбват своите лични потребности. Тук се отключват депресивните състояния, защоти тези хора имат успех в професията, но за сметката на радостта и личното щастие”, каза д-р Димов.

Той обясни, че всичко тръгва от един неразрешен личностен конфликт от детството. По думите му най-често перфекционистите са хора, които са били подтискани, неразбрани и отхвърляни като деца. С течение на времето те развиват компенсация в себе си, която вътрешно им нашепва, че нямат право на провал и трябва да успеят на всяка цена.

„Това състояние се лекува със сериозна терапевтична работа и с желанието на човек да си помогне, да обърне повече внимание на начина, по който общува и се свързва с близките си. Това е състояние, което ни напомня, че сме преминали граници на нашите възможности”, добави той.

Целия разговор гледайте във видеото.

