България вече е сред малкото държави в Европа, които прилагат ултрашокова терапия за лечение на пациенти с исхемична болест на сърцето. Това съобщи в предаването „Пулс“ доц. д-р Красимира Христова – първият кардиолог у нас, официално сертифициран да извършва този иновативен метод.

По думите на доц. Христова ултрашоковата терапия се прилага в около 20 страни по света, а България е четвъртата държава в Европа, която разполага с тази технология. Макар методът да е добре познат в урологията за разбиване на бъбречни камъни, в кардиологията той се използва с много по-ниска енергия и с различна цел – подобряване на кръвоснабдяването на сърдечния мускул.

Терапията се базира на фокусирани ултразвукови вълни, насочени към зоните на исхемия в миокарда. Клинични проучвания, проведени от японски и израелски учени още в периода 2010–2016 г., доказват, че този тип въздействие стимулира процеса на неоангиогенеза – образуване на нови малки кръвоносни съдове. Така се подобрява ревскуларизацията на сърцето и се облекчават симптомите при пациентите.

Методът е предназначен основно за пациенти с т.нар. рефрактерна ангина – хора с многоклонова коронарна болест, преминали през байпас хирургия и интервенционално лечение със стентове, но които въпреки това продължават да изпитват гръдна болка и исхемични епизоди. При тях често се установява, че стентовете са проходими, но оплакванията остават – именно в тези случаи ултрашоковата терапия може да доведе до значително подобрение.

Доц. Христова подчерта, че методът е напълно неинвазивен и безболезнен. Процедурите се извършват под ехографски контрол, без упойка и без дискомфорт за пациента. Ефектът се проследява с образни изследвания като ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс и ехокардиография, които показват намаляване или изчезване на исхемичните зони в рамките на няколко месеца след лечението.

Важно уточнение е, че ултрашоковата терапия не „разбива“ атеросклеротичните плаки в коронарните съдове. Контролът на атеросклерозата остава задача на медикаментозното лечение, включително статините. Пациентите обаче често отчитат значително намаляване на нуждата от нитроглицеринови препарати и по-рядка поява на исхемични пристъпи още в първите седмици след терапията.

В България методът се прилага от декември, като вече има пациенти с отчетливо подобрение. Един от първите лекувани е 70-годишен мъж с тежка многоклонова коронарна болест и многократни интервенции, при когото след терапията се наблюдава подобрение на помпената функция на сърцето и значително по-добро качество на живот.

Ултрашоковата терапия е подходяща и за пациенти с исхемична сърдечна недостатъчност след прекаран инфаркт, при които помпената функция на сърцето е намалена. Противопоказанията са малко и включват лош ехографски прозорец, активни злокачествени заболявания в областта на сърцето и скорошен миокарден инфаркт (под 3 месеца).