Снимка: Стопкадър
-
Дилъри на нещастието – кой разпространява дрога в ромските махали
-
„Темата на NOVA”: Тайно общество 2
-
Постоянен арест за обвиняемия за катастрофата край Мездра, отнела живота на две деца
-
„Темата на NOVA” в аванс: Още разкрития за тайното общество, въвличало последователите си в зависимости
-
Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители (ВИДЕО)
-
Задържаха бившата полицайка Симона Радева, утре я конвоират в Сливенския затвор
Спецакцията се проведе в края на миналата седмица
Очаква се МВР и Окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВиК-Несебър.
Акцията в Несебър: Задържаха двама ръководители от ВиК-Бургас с белязани пари
Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация задържаните – управителят и техническият ръководител на ВиК-дружеството – са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни