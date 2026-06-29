Очаква се МВР и Окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВиК-Несебър.

Акцията в Несебър: Задържаха двама ръководители от ВиК-Бургас с белязани пари

Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация задържаните – управителят и техническият ръководител на ВиК-дружеството – са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения.

Редактор: Ина Григорова