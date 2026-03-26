България ще отдели 2,14% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, показват данните от годишния доклад на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за 2025 г., представен днес в щаб-квартирата на Алианса.

В абсолютна стойност това означава около 2,755 млрд. долара или приблизително 5 млрд. лева, като страната изпълнява минималното изискване на НАТО за разходи над 2% от БВП, оставайки в средата на европейската класация.

Лидери по разходи за отбрана в Източния фланг са Естония и Полша, които надхвърлят 3%, докато Испания, Словения и Люксембург са в дъното с около или под 2%. Разходите на България за отбрана отбелязват значителен ръст спрямо 2014 г., когато делът им беше 1,31% от БВП.

През 2025 г. страната предвижда 28,43% от военния си бюджет за техника, което я поставя сред държавите, инвестиращи активно в модернизация. Останалата част от бюджета се разпределя между персонал, инфраструктура и други разходи, като традиционно най-голям дял се отделя за заплати и възнаграждения.

Общо разходите за отбрана на съюзниците в Европа и Канада се очаква да достигнат 574 млрд. долара през 2025 г., което представлява 2,33% от комбинирания им БВП. Ръстът се обяснява с влошената среда за сигурност и войната на Русия срещу Украйна.

