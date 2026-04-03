Белият дом изпрати на законодателите предложение за разходи, в което се предвижда огромен бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара за следващата година, тъй като страната е изправена пред нарастващи разходи заради войната с Иран.

Общото годишно увеличение на разходите на Пентагона би било най-голямото от Втората световна война насам, съобщиха американските медии, въпреки че президентските бюджети са по-скоро списъци с желания, които трябва да бъдат одобрени от Конгреса, отколкото задължителни разпоредби.

Това искане би означавало увеличение с 42% на общия бюджет на Пентагона за 2026 г. То е част от предложение, което призовава Конгреса да съкрати разходите извън отбраната с около 73 милиарда долара, или 10%, чрез „намаляване или премахване на прогресивни, инструментализирани и разхищаващи програми, както и чрез връщане на щатските и местните отговорности на съответните правителства“.

Не се очаква Пентагонът да публикува подробна разбивка на бюджетното искане до края на този месец, но планът би могъл да формира фискална рамка, която да добави трилиони към вече нарастващия федерален дълг през следващото десетилетие, ако Конгресът приеме предложенията на президента, предаде АФП.

Тръмп: Сериозно обмислям възможността САЩ да напуснат НАТО

Тръмп призова законодателите да одобрят по-голяма част от увеличението чрез стандартната годишна процедура за държавно финансиране, а останалите 350 милиарда долара да бъдат одобрени чрез същия законодателен ход, основан на партийната линия, който миналата година позволи на републиканците да осигурят данъчни облекчения без подкрепата на демократите.

В навечерието на представянето на предложението президентът и неговите съветници подчертаха спешната необходимост от увеличаване на разходите за отбрана, посочвайки нуждата от попълване на запасите от оръжие и други военни ресурси в условията на продължаващия конфликт с Иран.

По време на частен обяд Тръмп подчерта, че финансирането на отбраната трябва да има предимство пред други федерални разходи, дори ако това означава съкращаване на програмите за социална закрила и друга помощ.

„За нас е невъзможно да се грижим за детските градини, за програмите Medicaid и Medicare, за всички тези отделни въпроси – това може да се прави на щатско ниво“, каза той и добави, че приоритетът трябва да бъде „военната защита“.

Белият дом публикува видео с изказването на Тръмп на страницата си в YouTube, но след това го изтри.

Демократите и републиканците наскоро изразиха загриженост относно увеличаването на военните разходи до нивата, предложени от Тръмп, като отбелязаха, че администрацията не е предоставила достатъчно актуална информация за продължаващата вече пет седмици война с Иран.

Редактор: Габриела Павлова