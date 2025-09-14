След скорошната загуба на съпруга си Ози Озбърн, Шарън Озбърн благодари на феновете за подкрепата им в този тежък за нея момент.

Фронтменът на Black Sabbath и световна метъл икона почина през юли на 76-годишна възраст. По-малко от три седмици по-рано Black Sabbath се събраха за последно сбогуване на концерта "Back To The Beginning" в Бирмингам. На погребението на Ози, проведено на 30 юли, кортежът премина през центъра на Бирмингам, където хиляди фенове се стекоха, за да отдадат почит на музиканта. В един момент Шарън беше забелязана да слиза от колата, за да разгледа почетните експозиции. Тя изглеждала крехка и била поддържана от семейството си, докато плачела.

Сега Шарън използва Instagram, за да сподели едно от първите си публични изявления след смъртта на съпруга си. Посланието ѝ бе придружено от видео, на което тя и дъщеря ѝ, Кели Озбърн, се занимават със соколарство. Тя започна с думите:„Все още ми е трудно да намеря думи, за да изразя колко съм благодарна за огромната любов и подкрепа, които ми показахте в социалните мрежи.“

И продължи: „Вашите коментари, публикации и трибути ми донесоха повече утеха, отколкото можете да си представите. Нищо от това не е останало незабелязано — всъщност, именно те ме поддържаха през много нощи.“

Шарън беше откровена, признавайки, че все още „търси равновесие“, но в същото време иска да „сподели някои великолепни същества, с които имах възможността да прекарам един следобед.“

За птиците тя каза: „Връзката, която създаваш с тези могъщи птици, се гради изцяло върху доверие и увереност. Те ще изберат да кацнат върху теб само ако усетят, че си безопасен и не се страхуваш от тях. Това е връзка, която ми е добре позната, и преживяването беше повече от магическо.“

Тя завърши посланието с думите: „Обичам ви всички и ви благодаря дълбоко за извънземното количество любов, което продължавате да ми изпращате.“

