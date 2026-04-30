Скулптурата представя мъж в костюм, който марширува със знаме в ръка

В центъра на Лондон се появи голяма статуя, която е подписана от неуловимия уличен художник Банкси, пише "Би Би Си".

Скулптурата на мъж в костюм, маршируващ и носещ знаме, което покрива лицето му, беше поставена на площад "Ватерло", близо до статуите на Едуард VII, Флорънс Найтингейл и Мемориала на Кримската война.

Падна ли маската на една от най-мистериозните фигури на уличното изкуство - Банкси

На дъното на пиедестала е надписано „Banksy“, като това доведе до спекулации, че художникът стои зад творбата, макар че той не е потвърдил авторството.

Въпреки че Банкси, чиято истинска самоличност не е официално известна, е популярен с изображения, рисувани със спрей по стените, той вече е поставял статуя в Лондон.

През 2004 г. творба, наречена The Drinker“ - интерпретация на „Мислителят“ на Роден, беше изложена на "Шафтсбъри Авеню" в центъра на Лондон.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Би Би Си"

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking