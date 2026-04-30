Проф. Емил Гачев: Имаме добро снежно запасяване тази година
Крал Чарлз III пристигна на Бермудските острови след визитата си в САЩ (ВИДЕО)
150 години по-късно: Какво ни учи Априлското въстание днес
КНСБ представи първия у нас синдикален изкуствен интелект
Мотоклубове - в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"
Спортни новини (01.05.2026 - обедна)
Велопоход от Русе до Гюргево по случай 150 години Априлско въстание
Скулптурата представя мъж в костюм, който марширува със знаме в ръка
В центъра на Лондон се появи голяма статуя, която е подписана от неуловимия уличен художник Банкси, пише "Би Би Си".
Скулптурата на мъж в костюм, маршируващ и носещ знаме, което покрива лицето му, беше поставена на площад "Ватерло", близо до статуите на Едуард VII, Флорънс Найтингейл и Мемориала на Кримската война.
Падна ли маската на една от най-мистериозните фигури на уличното изкуство - Банкси
Excitement in Piccadilly tonight. I have spotted that a signed statue on a fibre glass plinth - signed Banksy”- has just appeared tonight in Mayfair’s clubland. Lots of chat about it among passers-by. It might be called “Blinded by the flag” I suppose. What do you think? pic.twitter.com/1o1qyaL2fz— Christopher Hope📝 (@christopherhope) April 29, 2026
На дъното на пиедестала е надписано „Banksy“, като това доведе до спекулации, че художникът стои зад творбата, макар че той не е потвърдил авторството.
A large new statue has appeared in central London that appears to bear the signature of the elusive street artist Banksy.https://t.co/qjVQWsMvMj— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 30, 2026
Въпреки че Банкси, чиято истинска самоличност не е официално известна, е популярен с изображения, рисувани със спрей по стените, той вече е поставял статуя в Лондон.
The Drinker is a subversive nod to Rodin’s The Thinker, the famous statue of a man lost in thought with his chin resting on his hand. #Banksy’ #sculpture has a similar posture, but the man seems collapsed in a drunken slump with a traffic cone on his head. https://t.co/XwOsCeMUCY pic.twitter.com/uMwS4xzSFv— The Sculpture Park (@sculpture_park) November 17, 2019
През 2004 г. творба, наречена The Drinker“ - интерпретация на „Мислителят“ на Роден, беше изложена на "Шафтсбъри Авеню" в центъра на Лондон.Редактор: Цветина Петрова
