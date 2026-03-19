В края на 2022 г. линейка спира пред бомбардирана жилищна сграда в село край Киев. От нея излизат трима души. Един от тях носи сив суитшърт с качулка, друг – бейзболна шапка. И двамата носят маски, покриващи лицата им. Третият не носи маска, има една ръка и две протези на краката, разказват свидетели пред "Ройтерс". Маскираните мъже се залавят за работа. За минути на стената се появява картина, изобразяваща брадат мъж във вана, който си търка гърба сред развалините.

Авторът е Банкси – един от най-популярните и загадъчни художници в света. Неговата самоличност е предмет на спорове и се пази в тайна от десетилетия. Той е известен с простите, но изтънчени картини, изработени чрез шаблони, съдържащи остри социални коментари. Някога смятан за вандал, днес Банкси се е превърнал в национално съкровище на Великобритания. В проучване британците го оценяват като по-популярен от Рембранд и Моне. Картината му „Момиче с балон“ е избрана за любимо произведение на изкуството, създадено във Великобритания.

Когато творби на Банкси започнат да се появяват в Украйна, "Ройтерс" се заинтересува от самоличността на художника и как е успял да осъществи тази акция. Въпрос, който води до разследване за това кой всъщност стои зад творческия псевдоним.

В търсенето си, "Ройтерс" интервюира хора и експерти от света на Банкси. Никой не коментира самоличността му, но мнозина разкриват детайли за живота и кариерата му. Повечето снимки, до които екипът успява да достигне, скриват лицето на художника, но съдържат друга важна информация. На по-късен етап достигат до непубликувани съдебни документи и полицейски доклади от САЩ. Сред тях има ръкописно признание на художника за „дребно хулиганство“ – документ, който несъмнено разкрива истинската самоличност на Банкси. В процеса на разследване става ясно и друго - как и защо човекът зад името Банкси изчезва от публичните регистри преди повече от десетилетие.

Дългогодишният му адвокат Марк Стивънс, в отговор до "Ройтерс", казва че Банкси „не приема, че много от детайлите във вашето запитване са верни“. Без да потвърди или отрече самоличността му, Стивънс призовава да не се публикува този материал, заявявайки, че това би нарушило личното пространство на артиста, би попречило на изкуството му и би го изложило на опасност.

Някои художници са поставяли под въпрос дали Банкси, някога считан за антисистемен, сега не се ползва със специално отношение от британските власти. През 2014 г. Vice Media цитира уличния артист Дейвид Спийд: „Има едно правило за него и друго за всички останали. Когато улични артисти го правят – това е вандализъм. Когато Банкси го прави – това е произведение на изкуството.“

Адвокат Стивънс не отговоря на въпроси дали Банкси е бил наказван за действията си. Той отбелязва, че някои собственици се радват, когато той рисува върху сградите им. „Изглежда, че ако хората открият Банкси на стената си, повечето се обаждат на Sotheby’s, а не на полицията“, пише той. „Въпросът къде точно се намира неговото изкуство в правната рамка е интересен. Аз съм също толкова озадачен, колкото и всички останали“.

В продължение на четвърт век Банкси създава впечатлението, че може да бъде навсякъде по всяко време и да остане незабелязан. След появата на стенописите в Украйна Банкси публикува видео в социалната мрежа Instagram, потвърждаващо авторството му. Кадрите показват художник със сив суитшърт в село Хоренка, заснет отзад, така че лицето му да остане скрито.

Кой е Банкси?

Сред възможностите кой се крие зад псевдонима „Банкси“ "Ройтерс" се спира на няколко варианта:

►Първият е Тиери Гета. Той е уличен артист, известен като Mr Brainwash. Гета участва в номинирания за „Оскар“ документален филм на Банкси от 2010 г. „Exit Through the Gift Shop“. Той е малко вероятен кандидат поради една причина - Гета е французин, докато Банкси твърди, че е от Бристол, Англия. Въпреки това, идеята, че Банкси може тайно да се появи на екрана, пасва на репутацията му на шегаджия.

►Друг, който се превръща в основен „заподозрян”, е Робин Гънингам. Роденият в Бристол е „разкрит“ като Банкси през 2008 г. от Mail on Sunday. Таблоидът твърди, че разследването му е стигнало „най-близо до разкриването“ на истината. На корица е публикувана снимка на мъж, „за когото се смята, че е Банкси“. Съмненията обаче остават.

►Трети кандидат беше Робърт Дел Ная. Той е вокалист на групата Massive Attack. Пионер в графитите и известен с творческия си псевдоним 3D, той участва в изложба през 2013 г. Галерията е на бившия мениджър на Банкси - Стив Лазаридес. През 2016 г. е установено, че някои творби на Банкси се появяват на същите места и по същото време, когато Massive Attack имат концерти.

Кои са хората зад графита в Украйна?

Докато самоличността на двама от мъжете, нарисували стенописа в Хоренка, не е известна, самоличността на третия мъж е. Това е Джайлс Дъли, документален фотограф, който губи ръка и двата си крака в Афганистан през 2011 г. Неговата фондация дарява линейки на местни неправителствени организации след началото на войната в Украйна през 2022 г.

След като стенописите са факт, Банкси публично благодари на Дъли за помощта в придвижването из украинската военна зона. Дъли има връзка и с друг от потенциалните кандидати за самоличността на Банкси. Massive Attack, групата чийто вокалист е Робърт Дел Ная използва негови снимки за визията на концертите на групата. Ройтерс се свързва с имиграционните власти в Украйна, които им казват, че Дъли и Дел Ная са пребивавали на територията на Украйна. Те са влязли в страната на 28 октомври 2022 г. – дни преди стенописите на Банкси да се появят. Доказателства за това дали Гънингам или Гета са пътували до Украйна в този период, липсват. Така мистерията се заплита – освен Дел Ная, кой би могъл да е другия художник, пътувал с Дъли до Хоренка? Отговор на въпросите си, Ройтерс получават от Дъли, но не и от Дел Ная. Фотографът казва в имейл до журналистите, че ще остави отговорите на тези въпроси в ръцете на екипа на Банкси.

►Следата

През 2018 г. Банкси публикува в профила си в Инстаграм, серия от плъхове изрисувани из Париж, наричайки града „родно място на модерното шаблонно изкуство” (бел. ред. стенописи изрисувани, с помощта на шаблони). С това Банкси прави препратка към студентските протести от май 1968 г. Тогава гневните студенти носят постери и плакати, нарисувани със спрей, което е друг вид шаблонно изкуство.

Британецът не е първият, който използва плъховете като мотив в творбите си. Френският му колега Ксавие Пру, известен и като Блек Льо Рат използва гризачи в творбите си из парижките улици през 80-те. През 2008 г. Блек казва за Банкси:

„Хората казават, че той ме копира, но не мисля така. Аз съм по-стар и опитен, а той е новобранеца. Ако аз съм част от неговото вдъхновение, това е супер”. Банкси казва, че има прилики между двамата , но трети артист изпъква. В уебсайта си, той заявява, че не копира Блек ами 3D (Дел Ная) от Massive Attack. Мотиви от по-ранните му произведения могат да се срещнат в по-късните творби на Банкси. Друга улика идва от музикалния продуцент Голди, приятел на Дел Ная, който през 2018 г. нарича британския артист „Роб”. Това сочи и към вокалиста на Massive Attack, и към Робърт Гънингам, в последствие.

През септември 2000 г. галеристката Айви Браун излива гневът си пред Стив Лазаридес и Банкси по повод на билборд върху сградата, в която живее. „Казах им нещо от сорта: „Вижте това нещо!“ . Знаете, нещо като: „Ей Б, бих искала да направиш нещо там горе. През септември 2000 г. Банкси преминава от рисуване на ръка към използване на шаблони – метод, подходящ за повторение и бързина. Когато се качва на покрива на Браун, за да се заеме с билборда, той все още рисува на ръка. Полуготовото изображение прилича на билборд, който Банкси вижда във филма „Челюсти“ на Стивън Спилбърг.

През 2023 г. художникът споделя, че сцената от филма го е вдъхновила да се занимава с графити. В „Челюсти“ някой е подправил туристически билборд, изобразяващ жена на надуваема лодка в морето. Вандалът е добавил перка на акула и е нарисувал на жената изпъкнали очи и балонче с текст: „ПОМОЩ!!! АКУЛА“.

В разказ, Лазаридес пише, че Банкси „е подправил билборда на Marc Jacobs Men, така че моделът да има глупави зъби“ и е нарисувал „огромен балон с текст“, който е останал празен. Това е защото нюйоркската полиция е хванала Банкси, преди да успее да завърши.

Съдържанието полицейските доклади по случая никога не е било оповестявано. От тях става ясно, че в 4:20 ч. сутринта на 18 септември 2000 г. властите са задържали мъж, който е повреждал рекламен билборд на покрива на сградата на улица „Хъдсън“ № 675. Тъй като нанесените щети надхвърлят 1500 долара, полицията му повдига обвинение за тежко престъпление. Сред документите е и ръчно написано признание от мъжа. Съдебното му досие показва, че по-късно той си е платил гаранцията от 1500 долара в замяна на паспорта си. Обвиненията за тежко престъпление са намалени до леко престъпление за нарушаване на обществения ред. Той е заплатил глоба и такси на обща стойност 310 долара, а в началото на 2001 г. е изтърпял наказанието си, състоящо се от пет дни общественополезен труд, показва още документацията по случая. В формуляра за гаранцията той е посочил адреса си като 160 E. 25th Street в Ню Йорк, адресът на един от най-ексцентричните хотели в Манхатън. Преди ареста си Банкси е живял в хотел „Карлтън Армс“, който през годините е позволявал на художници да отсядат безплатно в замяна на декориране на стаите им. Архивираните страници на уебсайта на хотела показват, че през 1997 г. Банкси е нарисувал стенопис в хотела. През 1999 г., както показва сайтът, той е изрисувал стая 5В.

Предвид звездния статус на Банкси, името на виновника има значение. Обезобразения билборд не е дело на Дел Ная. Арестанта, подписал признанията се казва Робърт Гънингам. Освен подписа му,името на Гънингам се среща сред съдебните документи и полицейски доклади. В този контекст изниква въпроса, защо Гънингам, не е бил в Украйна. На този въпрос, Лазаридес отговоря – „Няма човек на име Робърт Гънингам. Това име изчезна преди едно десетилетие. Никога няма да го намерите.” „Анонимността започна като начин да се измъкнем от полицията“, казва Лазаридис.

С времето пазенето на тайната се превръща в тежест. Към края на партньорството им Лазаридис смята, че е прекарвал половината или повече от времето си в управление и поддържане на мистиката около художника. „Мисля, че това се превърна в хубаво шоу, а след това, ако искате моето искрено, честно мнение, се превърна в болест“, допълва мениджъра. През 2008 г. Лазаридис и Банкси взимат решение да се разделят. В едно от последните си действия като мениджър на Банкси той урежда законна клиента си да промени името си. Робин Гънингъм става някой друг човек - под име, което никога не би могло да бъде свързано с него. „Не си спомням чия идея беше, но знам със сигурност, че аз бях този, който организира всичко“, каза Лазаридис. Той отказва да разкрие новото име, което Гънингъм е приел. „Сключваш сделка и спазваш думата си“, допълва той.

► Развръзката



Ройтерс установяват, че Роберт Дел Ная е бил в Хоренка. Свидетели описват двама мъже, нарисували стенописа на Банкси. Източници потвърждават, че няма доказателства Гънингам да е влизал в Украйна. Но какво да кажем за човека с името, което се смята, че Банкси е използвал? Това име е Дейвид Джоунс. То е едно от най-разпространените имена във Великобритания. През 2017 г. във Великобритания е имало около 6000 мъже с това име. Дейвид Джоунс е и рожденото име на Дейвид Бауи, чийто алтер его Зиги Стардъст вдъхновява Банкси за портрет на кралица Елизабет.

На 28 октомври 2022 г., когато Дъли и Дел Ная влизат в Украйна, „Дейвид Джоунс“ също преминава границата на същото място, според източник от имиграционните институции. Източникът съобщава и рождената дата, записана в паспорта на Джоунс —съвпадаща с тази на Робин Гънингам. Според същия източник Джоунс напуска Украйна на 2 ноември 2022 г. — същия ден, когато Дел Ная си тръгва. Банкси, роден като Робин Гънингам, по-късно приема името Дейвид Джоунс (дали все още го използва, не е ясно). А Робърт Дел Ная - идол на Гънингам, негов приятел и човек, за когото също се носи слух, че е Банкси — поне веднъж е бил негов таен партньор в рисуването.

Банкси не е фронтменът на Massive Attack, чийто през 2024 г. събра над 30 000 фенове в Бристол. Но той се превърна в звезда сам по себе си. Пример за това е търг на Sotheby’s в Лондон през 2018 г. на емблематичната творба на Банкси „Момиче с балон“.

Едва по-късно, преглеждайки заснетото, търговецът на изкуство Робърт Кастърлайн забелязва, че очилата на мъжа сякаш имат малка камера, вградена в рамката. (По-късно Банкси публикува видео от акцията, включително кадри на изумената публика.) След като е виждал снимката от 2004 г. на Робин Гънингам, направена от Рикардс, Кастърлайн е „почти сигурен“, че това е същият човек — по-слаб и по-възрастен.

Робърт Кастърлайн смята, че очилата на мъжа са съдържали камера, която е записала нарязването на „Girl with Balloon“. Той все още пази снимките и ги пази в тайна, с изключение на малък изрязан детайл от очилата, който споделя с "Ройтерс". Кастърлайн повтаря онова, което мнозина казват в защитния кръг от приятели, партньори, колекционери и критици около Банкси:

„Не искам да съм човекът, който ще разкрие Банкси.“

Редактор: Кирил Нинов