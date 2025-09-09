Снимка: iStock
Посрещаме тенисиста Иван Иванов на родна земя
Въвеждат временни промени в движението по магистрала "Струма"
Средната скорост: Колкото по-къса е отсечката, толкова по-голямо значение имат секундите
Франция остана без правителство, загуби вота на доверие в парламента
Политически сътресения: Възможно ли е да бъде свален френският премиер
Километрична тапа на АМ "Струма": Колоната край Кресна достигна над 3 км
Експерти тълкуват изображението като коментар срещу арестите на близо 900 протестиращи в подкрепа на забранената палестинска група
Ново произведение на световноизвестния, но анонимен британски уличен артист Банкси. То обаче предизвиква полемика със своята поява и бързо беше закрито. Художникът изрисува стената на Висшия съд в Лондон, а творбата представляваше съдия, който удря протестиращ с чук, като демонстрантът държи окървавен плакат.
Мнозина тълкуват изображението като коментар срещу арестите на близо 900 протестиращи в подкрепа на забранената група "Palestine Action". Великобритания обяви организацията за терористична през юли. Банкси публикува снимки на произведението в профила си в Instagram, докато стената на Кралския съд, където то се бе появило беше прикрита от властите.
Сградата на съдебната институция е архитектурен паметник, с най-висока степен на защита.Редактор: Цветисиана Костова
