Репродукция на известната творба "Момиче с балон" на британския стрйт художник Банкси достигна над 100 000 долара на търг в Лос Анджелис, САЩ, предаде Прес асосиейшън/ДПА. Оригиналният принт на емблематичния стенопис беше продаден за 104 000 долара - двойно повече от очакваната цена. Артикулите от колекцията на дългогодишния агент на известния художник и фотограф Стив Лазаридис бяха предложени за продан от "Джулиънс окшънс".

Banksy's famous Girl With Red Heart Balloon, first sprayed in 2002. pic.twitter.com/zn2v6eLFic