Бронежилетка, на която е нарисувано знамето на Великобритания „Юниън Джак“ (Union Jack) от британския уличен художник Банкси, беше продадена за 932 000 евро на търг в аукционната къща „Сотбис“, предаде АФП. Жилетката, изработена от стара полицейска екипировка, е една от петте, създадени от художника. Творбата подчертава високите нива на престъпления с ножове във Великобритания. Оценката й възлизаше на 300 000 британски лири.

#AuctionUpdate: Our final lot of the sale, Banksy’s ‘Vest’ has just sold for £780K, over twice the estimate. #SothebysContemporary pic.twitter.com/QBDNiH7tFI