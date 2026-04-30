Снимка: БТА/АП
По предварителни данни сред тях има две деца и пет жени
Девет души бяха убити при нови израелски удари в Южен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването.
Израел извърши атаките си въпреки действащото от 17 април примирие с проиранското движение „Хизбула”.
Петима души бяха убити при израелски удари в Южен Ливан
По предварителни данни сред загиналите има две деца и пет жени, а 23 са ранените.
Ливанският президент Жозеф Аун осъди продължаващите нарушения на примирието от страна на Израел.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Атанаси Петров, БТА
