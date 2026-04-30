Европейските акции повишиха стойността си днес, въпреки че в началото на деня бяха на загуба. Причината беше спадът в цените на петрола, който по-рано беше достигнал най-високите си нива от четири години.

Централните банки запазиха лихвените проценти без промяна. Това направи както Европейската централна банка, така и „Банк ъв Ингланд”. Решенията бяха очаквани от пазарите. Според икономисти обаче рисковете остават.

126 долара за барел: Петролът поскъпна отново, с най-висока цена от 2022 г.

От Европейската централна банка сигнализираха, че инфлацията продължава да се ускорява. Това засили предположенията, че банката ще започне да повишава лихвите още през юни.

