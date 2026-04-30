Цената на петрола скочи до най-високото си ниво от 2022 година насам. След като вчера поскъпна с 10 долара на барел, днес тенденцията се запази и най-масовият сорт „Брент” се покачи до над 126 долара за барел. Малко след това се срина до 113 долара.

Колебанията в цената започнаха, след като се появи информация, че американските военни подготвят план за кратки и мощни удари срещу Иран. По този начин щял да бъде направен опит за излизане от безизходицата на преговорите между Техеран и Вашингтон. Иран заплаши, че ако атаките бъдат подновени, ще отговори с „дълги и болезнени удари“ по американски позиции.

„Преди почти месец и половина ние от Международната агенция по енергетика заявихме, че светът е изправен пред най-голямата енергийна криза в историята. И това, което се случва сега, показва, че за съжаление бяхме прави - петролните пазари и пазарите на газ преминават през големи трудности“, каза директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол.

Търговци и инвеститори разчетоха тези разговори като знак, че сваляне на блокадата скоро няма да има. Това предизвика скока на цената.

Междувременно от Кремъл казаха, че руския президент Владимир Путин е говорил един час по телефона с Доналд Тръмп. Той предложил начини да се реши конфликта с Иран. Американският президент настоя, че преговорите с Техеран продължават и иранците били направили много отстъпки.

„Водим разговори с тях и сега. И вече не летим с 18-часови полети всеки път, когато искаме да видим някакъв документ. Правим го по телефона и е много приятно. Винаги предпочитам среща лице в лице. Смятам го за по-добро. Знаете за какво е срещата, а ви дават документ, който не ви харесва, преди дори да сте тръгнал. Това е абсурдно. Но иранците вече изминаха дълъг път. Въпросът е дали ще стигнат достатъчно далеч. Така че никога няма да има сделка, освен ако не се съгласят, че няма да имат ядрени оръжия“, заяви Тръмп.

