Цените на петрола рязко се повишиха, след като се появи информация, че САЩ се подготвят за продължителна блокада на Иран. Междувременно Техеран е заявил, че ще продължи да ограничава корабния трафик през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Сортът "Брент" достигна за кратко около 119 долара за барел – най-високото ниво за месеца и ръст от близо 7% само за ден. Пазарите реагираха на нарастващите опасения, че ограничаването на трафика в региона може да се задълбочи и да наруши глобалните енергийни доставки.

Петролът поскъпва на фона на блокирани преговори между САЩ и Иран

Според информация на британски медии, представители на големи енергийни компании са провели среща с президента на Щатите Доналд Тръмп в Белия дом, на която са обсъждани рисковете за американските потребители и възможните последици за световния енергиен пазар.

Анализатори предупреждават, че ако напрежението продължи, пазарът може да се изправи пред устойчиво високи цени на енергията, повишена инфлация и възможни смущения във веригите за доставки на суровини и стоки в световен мащаб.

