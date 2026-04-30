Камарата на представителите на САЩ гласува финансиране за по-голямата част от Министерството на вътрешната сигурност, с което сложи край на рекордната 75-дневна частична блокада на федералното правителство.

Очаква се законопроектът, вече одобрен от Сената, да бъде подписан от президента Доналд Тръмп. Той ще възстанови работата на Министерството на вътрешната сигурност, без да предвижда нови средства за имиграционния контрол и охраната на границите, спорни структури, за чието реформиране настояваха демократите.

