Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта значението на трансатлантическото партньорство в момент на ново напрежение с Доналд Тръмп. Изявлението на Мерц дойде часове след като американският президент заяви, че обмисля намаляване на американското военно присъствие в Германия – ключов член на НАТО.

Като знак на тясно сътрудничество, Германия ще назначи висш американски офицер във военните си командни структури. По време на посещението си във военната база в Мюнстер, канцлерът многократно и категорично изтъкна ангажимента на Германия към „силно, обединено НАТО”. „Това, което германската армия постига тук в Мюнстер, е не само впечатляващо, но и представлява важен и незаменим принос за силно, обединено НАТО. Ние извършваме тази работа тук, но и на други стратегически важни места в Германия, рамо до рамо със Съединените американски щати, рамо до рамо с нашите съюзници в НАТО. Знаете, че това трансатлантическо партньорство е особено близо до сърцата ни - и лично на мен”, заяви Мерц.

