Понякога зад най-разпознаваемите гласове стоят много повече труд, емоция и истории, отколкото хората знаят. Михаела Маринова е гост в новия епизод на “Капките Podcast” - вече не само като участник и победител в “Като две капки вода”, а и като новия ментор в шоуто, който помага на други артисти да намерят своя глас. В един разговор за сцената, съмненията, вдъхновението и цената на това да бъдеш себе си, Михаела показва онази своя страна, която не винаги се вижда под прожекторите.

Във всеки участник вижда себе си

Да бъдеш ментор означава да познаваш и разбираш човека пред теб. И Михаела го прави с лекота. “Откривам себе си във всеки един от участниците”, казва тя и изброява: хъса на Алекс Раева, перфекционизма на Иво Димчев, първите стъпки на Симона - за Михаела тези черти не са чужди, сякаш е “разпръсната в 9 души”. За нея това не е просто шоу, а процес, в който всеки артист преминава през собствена трансформация. Какво е да се върнеш на същата сцена, но с напълно различна роля - чуйте в “Капките Podcast”.

“Над теб е само небето”

Понякога едно изречение остава за цял живот. За Михаела това са думите на баща ѝ: “Над теб е само небето”. Фраза, която се превръща в неин вътрешен компас. Тя вярва, че възможностите са безгранични, стига да дадеш всичко от себе си. И може би именно тази вяра, както ѝ нейното постоянство я водят през всички етапи на кариерата ѝ.

Пътят към музиката, който започва много рано

Михаела влиза в шоубизнеса още като ученичка - и това променя всичко. “Животът ми се преобърна на 180 градуса”, спомня си тя. Подготвя се за изпити вкъщи, докато паралелно гради кариера. Но вместо тежест, тя усеща магия: “Това беше вълшебен момент за мен и за семейството ми”. Как се пораства толкова бързо и какво губиш по пътя? - отговорите в “Капките Podcast”.

Несъвършенствата като сила

В свят, в който всички искат да са еднакви, Михаела избира друга посока: “Бъди себе си” - казва тя като свое мото. За нея истинската сила на артиста се крие именно в несъвършенствата. “Изпълнителят се формира чрез имитации на различни артисти, от всеки взимаш по нещо, но трябва да го пречупиш през своята призма”. И именно това я прави толкова разпознаваема - способността да бъде автентична в своята кариера.

Болката като вдъхновение

Музиката за Михаела не идва само от щастливите моменти. “Понякога си предизвиквам тъга, бъркам дълбоко в себе си, за да напиша хубава песен”, признава тя. Първата ѝ авторска балада “Страх от самота” се оказва повратна точка: “Тогава започнах да звуча най-много като себе си”. Трябва ли артистът да мине през трудности, за да бъде истински? Михаела отговаря на този и много други въпроси в един истински разговор само в “Капките Podcast”.

Как се изгражда един от най-разпознаваемите гласове в българския поп? Къде свършват имитациите и наяве излиза гласа на истинския артист? И може ли несъвършенството да бъде най-голямата ти сила? Михаела Маринова отговаря честно, емоционално и вдъхновяващо в новия епизод на “Капките Podcast”.

Редактор: Боряна Димитрова